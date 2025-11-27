Edinilen bilgiye göre, çocuk mahkemesindeki duruşma sırasında taraflar arasında tartışma yaşandı. Duruşmanın ardından adliye binası önünde devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçak ve sopaların kullanıldığı bildirildi. Olayda Necati D., Necat D., Adem A., Cavit D. ve bir diğer Cavit D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırarak tarafları ayırırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavganın ardından firari olan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.