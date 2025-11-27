Trabzon’un Sürmene ilçesinde çekimleri yapılan TRT dizisi ‘Taşacak Bu Deniz’, yayın hayatına başlamasının ardından ilçeye ziyaretçi akını getirdi. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve mimarisiyle bilinen Sürmene, son yıllarda birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmasıyla adeta bir açık hava platosuna dönüştü.

Dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal paylaşırken, çekimlerin yapıldığı mekanları görmek isteyen izleyiciler Türkiye’nin farklı şehirlerinden Sürmene’ye gelmeye başladı. Ziyaretçiler, ilçenin tarihi yapıları, kültürel değerleri ve yöresel lezzetlerini keşfetme fırsatı bulurken, bu durum yerel esnaf için de büyük hareketlilik oluşturuyor.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, ilçenin kadim bir tarihe sahip olduğunu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Azizoğlu, ilçenin yöresel lezzetleri, el sanatları ve tescilli yapılarıyla öne çıktığını, çok sayıda sanatçı, senarist ve yönetmenin Sürmene’den yetiştiğini vurguladı.

Azizoğlu, ilçenin geçmişte de birçok dizi ve filme ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"1986’da Hülya Avşar’ın ‘Üç Halka Yirmi Beş’ filmi, 1993’te ‘Süper Baba’, 2006-2007 yıllarında ‘Fırtına’ dizisi çekilmişti. Birkaç yıl önce de ‘Sen Anlat Karadeniz’in senaristi Nehir Erdem ilçemizin çocuğu. Şimdi de ‘Taşacak Bu Deniz’ dizisi çekiliyor. İlçemiz birkaç filme de ev sahipliği yaptı."

Dizinin yayınlanmasının ardından ilçeye farklı şehirlerden ziyaretçilerin gelmeye başladığını ifade eden Azizoğlu, "Akşam saatlerinde bile farklı şehirlerden gelen araçlar var. İnsanlar bebekleri kucağında bekliyor, oyuncularla fotoğraf çektiriyor. Sağ olsunlar, vatandaşların ilgisine karşılık veriyorlar." dedi.

Balıklı Mahallesi’nde esnaf hareketliliği de gözle görülür şekilde arttı. Çay ocağı işletmecisi Şevki Demircioğlu, “Önceden 100 çay satıyorduk, şimdi 200 tane satıyoruz. ‘Taşacak Bu Deniz’ bize canlılık getirdi. Uzak şehirlerden insanlar buraya geliyor, her yer dolup taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Dizinin çekildiği mahallede yaşayan yöre sakinleri de yaşanan ilgiden memnun. 68 yaşındaki Resmiye Çamur, oyuncularla sürekli fotoğraf çekildiğini ve dizinin mahalleye renk kattığını belirtti. Ziyaretçiler arasında Samsun’dan gelen Kevser Önal ve Rize’den gelen Selvihan Sırtlı, diziyi kaçırmadıklarını ve çekim yapılan mekanları görmek için Sürmene’ye geldiklerini ifade etti.