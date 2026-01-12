Ankara’da bazı eğlence mekânlarında genç kızların zorla çalıştırıldığı iddiaları, emniyetin geniş çaplı bir operasyon başlatmasına yol açtı. İki kız çocuğunun polis merkezine giderek yaşadıklarını anlatması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Asayiş ve Ahlak Büro ekipleri tarafından kentin farklı noktalarındaki pavyon ve gece kulüplerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde faaliyet yürüttüğü ve zorla çalıştırma iddialarının merkezinde yer aldığı tespit edilen 11 eğlence mekânı mühürlenerek kapatıldı.

Operasyonlarda çok sayıda işletme sahibi, yönetici ve çalışan hakkında adli işlem başlatıldı. Mağdur oldukları belirlenen genç kızlar ise Aile ve Sosyal Hizmetler birimlerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, insan ticareti, zorla çalıştırma ve fuhşa aracılık suçları üzerinde durulduğu öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında yeni gözaltı ve kapatma kararlarının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle çocukların ve gençlerin karıştığı her türlü istismar iddiasının titizlikle incelendiğini vurgularken, olayın Ankara’daki eğlence sektörüyle ilgili daha geniş bir denetim sürecinin de başlangıcı olabileceğine dikkat çekiyor.