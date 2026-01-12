Ankara'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 'Matmazel' isimli sokak köpeğinin ölümüne ilişkin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'nda yapılan patolojik incelemede köpeğin darbedildiği tespit edildi. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerin iş akitleri feshedildi.

EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin sanal medyadan yapılan yazılı açıklamada, 'Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatıldı. Ankara Barosu'nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel'in darp edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır' ifadeleri kullanıldı. (DHA)