İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Yasası Teklifi’nin yılbaşından sonra Meclis’e sunulacağını belirterek, gençlerden trafik kültürüne destek istedi.

“Türkiye Yüzyılının Temelinde Gençlerimiz Var”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ndeki akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerde gençlerle bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Yerlikaya, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin temel harcı gençlerimizdir. Üniversite yılları hayatın rotasının çizildiği yıllardır. Sahip olduğunuz hazinenin, yani gençliğinizin değerini bilin” dedi.

“Trafik Kazalarında Sorumluluk Gençlerin Omuzunda”

Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğine dikkat çekerek, “2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımızı kaybettik. Bunun 2 bin 661’i 35 yaş altı gençlerimizdi. Yeni Trafik Yasası, cezalardan çok trafik kültürünü oluşturmayı hedefliyor. Makas atmak, drift yapmak, kırmızı ışığı ihlal etmek artık düşünülecek. Amacımız ceza kesmek değil, bilinçli sürücülük” ifadelerini kullandı.

Dijital Tehditler ve Gençlerin Korunması

Bilişim çağında gençlerin karşı karşıya olduğu risklere de değinen Bakan Yerlikaya, sanal kumar, deepfake ve dijital bağımlılık konusunda uyarılarda bulundu. “Sanal kumar gençlerin emeğini, zamanını ve aklını çalıyor. Bu tür tekliflere itibar etmeyin, hemen bize bildirin. Türkiye’nin huzuru için gençlerin desteği şart” dedi.

Uyuşturucuya Karşı Kararlı Mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktayı aktaran Yerlikaya, “Göreve geldiğimden beri 93 bin 279 zehir taciri tutuklandı, 225 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Nerede bir ağ varsa orada operasyon var. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadeledir ve gençlerin desteğiyle başarıya ulaşacaktır” diye konuştu.

Üniversiteler Bilimsel Araştırmalarla Geleceğe Katkı Sunmalı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, üniversitelerin genç kuşakların yetişmesinde üstlendiği rolü vurguladı. Köse, “Üniversiteler, nitelikli insan gücü yetiştirerek ve bilimsel araştırmalar yaparak Türkiye’nin güçlü yürüyüşüne katkıda bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tören, Bakan Yerlikaya’ya kurumsal hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.