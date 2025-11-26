ANKARA’nın Altındağ ilçesinde, aralarında daha önce alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Karapürçek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde H.Ü. ve H.A.’nın bıçakla yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucunda şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.