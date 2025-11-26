Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın yaptığı açılış konuşmasıyla resmen başladı. Göreve atanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Çay, yeniden birlikte çalışma imkânı sunduğu için İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a da şükranlarını iletti. Çay, genel kurulda alınacak kararların Türk basınına hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Basın İlan Kurumu, sektörü geleceğe hazırlayan çalışmalara devam edecek”

Türk basınının en güçlü destek mekanizmalarından biri olan Basın İlan Kurumu’nun, Genel Kurul üyelerinin katkılarıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap veren, paydaşları geleceğe hazırlayan projelere imza atmaya devam edeceğini vurgulayan Çay, sürdürülebilir yayıncılık modeli ve yükseltilmiş mesleki standartların kritik önem taşıdığını dile getirdi.

“Gerçek gazetecilik sahada hayat bulur”

Konuşmasında gazeteciliğin yalnızca masa başı metin üretimiyle sürdürülemeyeceğini vurgulayan Çay, gerçek gazeteciliğin sahaya inen, haberin merkezine dokunan, toplumun sorunlarını ele alan ve fark oluşturan yayınlarla güçlendiğini ifade etti. Ayakta kalabilen yayınların temel ortak noktasının sahicilik ve topluma karşı sorumluluk bilinci olduğunu belirten Çay, yerelden beslenen, özgün içerik üreten ve dijital çağa uyum sağlayan gazetecilik anlayışını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

“Yapay zekâ doğrulanabilir haberciliği güçlendiren bir kaynak olmalı”

Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte yapay zekânın sunduğu imkânların doğru kullanıldığında sektörü güçlendireceğini ifade eden Çay, yapay zekâyı bir dezenformasyon aracı değil, doğrulanabilir ve nitelikli haberciliği destekleyen bir kaynak hâline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Çay, dijital araçların tek başına değer üretemeyeceğine; asıl önemli olanın nitelikli içerik olduğunu söyledi.

“Adalet ve istişare, kurumun temel pusulası olacak”

Sektörde dönüşümün ancak adalet ve istişare ilkelerine bağlı kalınarak sağlanabileceğini dile getiren Çay, tüm paydaşlara eşit mesafede duran, güven oluşturan ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını sürdüreceklerini ifade etti. Bu yaklaşımın hem kurumun itibarını güçlendireceğini hem de basın sektöründe güveni artıracağını belirtti.

“Yeni gelir fırsatlarını açarak sektörün ekonomik direncini artıracağız”

Fayda-maliyet dengesinin zorlaştığı bir dönemde yeni değerlendirme ve stratejilere ihtiyaç olduğunu söyleyen Çay, temel hedeflerinin süreli yayınların gelirlerini korumakla kalmayıp yeni gelir fırsatları yaratmak olduğunu vurguladı. Bürokrasiden kamu kurumlarına ve sektörle ilişkili tüm yapılara kadar geniş bir ağda çalışmaların yoğunlaştırılacağını belirten Çay, resmî ilan ve reklam gelirlerini stratejik bir unsura dönüştürerek basın sektörünün ekonomik dayanıklılığını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Basın İlan Kurumu’nun sadece mevzuat düzenlemeleriyle değil, sosyal ve ekonomik destek mekanizmalarıyla da sektörün yanında olmaya devam edeceğini söyleyen Çay, yeni iş birlikleri için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Konuşmanın ardından Başkanlık Divanı seçimi, yoklama ve gündem belirleme süreçleri tamamlandı. Yönetim Kurulu Durum Raporu ve Denetçiler Raporlarının okunmasının ardından Yönetim Kurulu teklifleri sunuldu. Daha sonra İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonları çalışmalarına başladı.

Basın İlan Kurumu 33. Dönem 5. Genel Kurulu, 28 Kasım 2025 Cuma günü yapılacak son oturumda komisyonların görüşleri doğrultusunda hazırlanmış teklifleri karara bağlayacak.