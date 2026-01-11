Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Resmi sosyal medya hesabından konu ile alakalı şu ifadelere yer verildi:

"

AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan 6. İyilik Gemisi, AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, Milletvekilleri, Katar Ankara Büyükelçi Vekili ve Katar Kalkınma Fonu Temsilcileri, ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen program ile Mersin Limanı'ndan Sudan’ın Port Sudan şehrine uğurlandı.

AFAD Başkanlığımız ve Katar Kalkınma Fonu iş birliği, Türk Kızılayı ve Diyanet Vakfı ile birlikte 23 sivil toplum kuruluşun katkılarıyla hazırlanan gıda, giyim, barınma, hijyen ve tıbbi malzemelerden oluşan yaklaşık 2.600 ton insani yardım malzemesini taşıyan gemi Sudan'ın Port Sudan Limanı'na doğru yola çıktı. Ülkemiz, AFAD koordinasyonunda 2024 yılında Sudan’a 2 ayrı gemi uğurlamış; gıda, ilaç, tıbbi malzeme, kıyafet, hijyen ve barınma malzemelerinden oluşan toplam 5.270 tonluk insani yardım malzemesi; 2025 yılının Aralık ayında, Sudan'da yaşanan acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 30 bin çadır 3 ayrı gemi ile dost ve kardeş Sudan halkına ulaştırılmıştı.

Uluslararası raporlara göre dünyanın birçok yerinde giderek artan, insani krize yol açan doğa ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyan nufüs gittikçe artmaktadır. Ülkemiz Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi ırk, renk, dil, din ayrımı yapmaksızın; medeniyet değerlerinden almış olduğu sorumluluk bilinciyle her daim mazlum ve mağdurun yanında durmaktadır."

İyilik Gemisi Sudan’a Uğurlandı.

📍 Mersin

