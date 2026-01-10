İstanbul’da dün gece çok sayıda eğlence mekânına eş zamanlı denetim ve baskın gerçekleştirildi. Oyunculuk kariyerini İtalya’da sürdüren ve uzun süredir Roma’da yaşayan Can Yaman’ın, İstanbul’a her gelişinde uğradığı ve müdavimi olduğu Ortaköy’deki Ruby adlı mekân da baskın yapılan yerler arasında yer aldı.

Edinilen bilgilere göre, mekânda yapılan ikinci aramanın ardından Can Yaman gözaltına alındı. Oyuncunun, baskın öncesinde eğlendiği mekânda işletmeci Ali Ünal’ın oğlu Kerem Cihan Ünal ve hayranlarıyla verdiği pozlar da sosyal medyada gündem oldu.

Avukatının eşlik ettiği Can Yaman’la ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, Roma’daki ekibinin de hafta içinde katılması planlanan organizasyonlar nedeniyle gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.