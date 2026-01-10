Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir kutlama mesajı paylaştı. Yavaş, mesajında gazetecilerin gerçeğin peşinde, büyük bir sorumluluk bilinciyle görev yaptıklarına dikkat çekti.

Basın mensuplarının çoğu zaman zor şartlar altında, emeği, cesareti ve vicdanıyla çalıştığını vurgulayan Yavaş, gazetecilerin toplumun doğru bilgiye ulaşmasında hayati bir rol üstlendiğini ifade etti. Paylaşımda yer alan görselde de gazeteciliğin tarihsel ve mesleki unsurlarına dikkat çekildi.

“Gazeteciler Toplumun Gözü ve Sesi”

Mansur Yavaş mesajında, halkın gözü, kulağı ve sesi olan gazetecilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Gerçeğin peşinde fedakârca çalışan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi. Yavaş’ın paylaşımı, basın camiasından da takdirle karşılandı.