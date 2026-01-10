Basın İlan Kurumu, basın sektörüne yönelik kalıcı ve doğrudan fayda sağlayan desteklerine bir yenisini ekledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Türkiye Sigorta A.Ş. ile hayata geçirilen iş birliği sayesinde basın çalışanları, birçok sigorta ürününe avantajlı koşullarla erişim imkânı elde etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ile Türkiye Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Taha Çakmak arasında yapılan görüşmeler sonucunda şekillenen çalışma, basın mensuplarının sigorta hizmetlerinden indirimli şekilde yararlanmasını amaçlıyor. Uygulama, Basın İlan Kurumu’na akredite gazete, dergi ve internet haber sitelerinde görev yapan çalışanlar ile birinci derece yakınlarını kapsıyor.

Konut, Kasko ve Sağlık Sigortalarında Yüksek İndirim

İş birliği kapsamında konut sigortasında yüzde 60, ferdi kaza sigortasında yüzde 40, kasko sigortasında ise yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve riskli hastalıklar sigortalarında da yüzde 20 ila yüzde 25 arasında değişen indirimler basın çalışanlarının kullanımına sunuldu.

Ayrıca sigorta poliçelerinde 12 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlanırken; sağlık, ferdi kaza ve hayat sigortası için ödenen primlerin, belirli şartlar dâhilinde vergi matrahından düşülebileceği bildirildi.

“Sahada Karşılığı Olan Destekleri Önemsiyoruz”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, gazetecilik mesleğinin ağır sorumluluklar içerdiğine dikkat çekerek, bu iş birliğinin basın çalışanları için somut bir kazanım olduğunu ifade etti. Çay, basın emekçilerinin yalnızca mesleki değil, günlük yaşamlarını etkileyen alanlarda da desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, sahada karşılığı olan ve kalıcı nitelik taşıyan uygulamaları artırarak sürdürme kararlılığında olduklarını belirtti.