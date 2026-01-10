Amasya’nın Suluova ilçesinde duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde yaralı bir şahin kurtarıldı. Salıca köyünde yaşayan Nezih Çelik, bahçesinde bulunan tavukların arasında olağan dışı bir hareketlilik fark etti. Yaklaştığında, kanadından yaralanmış ve uçamayan bir şahinle karşılaştı.

Durumu hemen yetkililere bildiren Çelik, yaralı kuşu Suluova İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürerek teslim etti. Jandarma ekipleri de şahini, gerekli işlemlerin yapılması için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdı.

Tedavisi Veteriner Hekimler Tarafından Yapılıyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne götürülen yaralı şahin, veteriner hekim tarafından muayene edildi. Kanadında kırık tespit edilen şahinin tedavisine başlandığı, bakım sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına yeniden kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.