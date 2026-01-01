Amasya'nın Taşova ilçesinde, tansiyon hastası Z.S.,(40), karla kaplı bölgeye ulaşan paletli 112 Acil ambulansıyla hastaneye götürüldü.
Taşova'nın Karlık köyünde yaşayan Z.S., gece saatlerinde rahatsızlandı. Hastanın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri ilçeye uzak olan karla kaplı köye, paletli ambulansla ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tansiyon hastası Z.S., paletli ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(DHA)
Kaynak: DHA