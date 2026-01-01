Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılında demir yolu taşımacılığında rekor seviyelere ulaşıldığını belirterek, “Yüksek hızlı tren, ana hat, bölgesel trenler ve kent içi raylı sistemlerde yaklaşık 283 milyon yolcuya konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sunduk. 85,6 milyonluk Türkiye nüfusunun üç katından fazla yolcuyahizmet verdik” dedi.

Bakan Uraloğlu, 1 Ocak 2017’de faaliyete başlayan TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 9’uncu kuruluş yıl dönümüdolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılını demir yolu taşımacılığı açısından kapsamlı şekilde değerlendirdi. Son 23 yılda yapılan yatırımlar sayesinde demir yollarının daha görünür ve etkin hale geldiğini vurgulayan Uraloğlu, 2025’in hem yolcu hem de yük taşımacılığında verimli bir yıl olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, “2025 yılında demir yolu yolcu taşımacılığında önemli bir ivme yakaladık. 2026 yılı için yolcu sayısında yüzde 7’lik bir büyüme öngörüyoruz” dedi. Ayrıca 2025’te yaklaşık 25 milyon ton yük taşımacılığı gerçekleştirildiğini de kaydetti.

12 Milyondan Fazla Yolcu YHT’yi Tercih Etti

Yüksek hızlı tren işletmeciliğinin 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile başladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bugün 2 bin 251 kilometrelik YHT ağında hizmet verildiğini söyledi.

“2025 yılı boyunca 12 milyondan fazla yolcu yüksek hızlı trenlerimizi tercih etti” diyen Uraloğlu, en yoğun hattın yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara-İstanbul hattı olduğunu belirtti. Bu hattı 2 milyon yolcu ile İstanbul-Konya-Karaman, 1 milyon 750 bin yolcu ile Ankara-Konya-Karaman hattının izlediğini açıkladı.

Kent İçi Raylı Sistemlerde 262 Milyon Yolcu

Kent içi demir yolu taşımacılığında da yüksek yolcu rakamlarına ulaşıldığını belirten Uraloğlu, “Marmaray hattında 220 milyondan fazla, Başkentray’da 25 milyondan fazla, İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı’nda 12 milyon, Kazlıçeşme–Sirkeci Hattı’nda ise 4 milyondan fazla yolcuya hizmet verdik. Böylece kent içi raylı sistemlerde toplam 262 milyon yolcuya ulaştık” dedi.

Demir Yolunda Dijitalleşme Hamlesi

Demir yolu taşımacılığında dijitalleşme vizyonuna da değinen Bakan Uraloğlu, **Yolcu Taşıma Platformu (YTP Projesi)**nin 2024 sonunda yurt içi, 2025 sonunda ise uluslararası bilet satışlarında devreye alındığını söyledi.

Uraloğlu, “YTP ile dijital biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir entegre sistem altında topladık. Projemiz, 2025 Yılı Türkiye Bilişim Ödülleri’nde birincilik elde etti” dedi.

Dijital bilet, QR kodlu kontrol sistemleri ve T.C. Kimlik Kartı ile trene kabul uygulamaları sayesinde yolcu deneyiminin önemli ölçüde iyileştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, 2025’te bilet satışlarının yüzde 45’inin mobil uygulama, yüzde 24’ünün web sitesi üzerinden yapıldığını açıkladı. Yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yüzde 89,7’si dijital kanallar aracılığıyla gerçekleştirildi.