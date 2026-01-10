TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan “Cennetin Çocukları” dizisinde peş peşe iki önemli ayrılık yaşanıyor. Soner Caner’in yönetmenliğini üstlendiği, Ali Kara’nın kaleme aldığı dizide, sevilen iki karakter hikâyeye veda etmeye hazırlanıyor.

Bihter Dinçel 17. bölümde ayrılıyor

Motto Yapım imzalı dizide “Arife” karakterine hayat veren Bihter Dinçel, hafta başı ekrana gelecek olan 17. bölümle birlikte projeden ayrılacak. Dinçel’in vedası, dizinin hikâyesinde önemli bir kırılma noktası yaratacak.

Melisa Şenolsun da diziden ayrılıyor

Dizi kulislerinde konuşulan bilgilere göre, Ayvalık’ta çekimleri devam eden yapımda “Ayla” karakterini canlandıran Melisa Şenolsun da ilerleyen bölümlerde Cennetin Çocukları kadrosuna veda edecek. Şenolsun’un ayrılığıyla birlikte dizide yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Yurdaer Okur’un başrollerini paylaştığı Cennetin Çocukları, yaşanacak bu iki flaş ayrılıkla önümüzdeki bölümlerde izleyiciyi sürpriz gelişmelerle karşılamaya hazırlanıyor.