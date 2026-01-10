Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajında gazetecilerin toplum adına önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Göktaş, basın mensuplarının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Gazetecilerin kalemleri, objektifleri ve sesleriyle gerçeğin izini sürdüğünü ifade eden Göktaş, zor şartlar altında dahi görevlerini sürdürmelerinin takdire değer olduğunu belirtti.

“Basın Emekçileri Hakikatin İzinde”

Bakan Göktaş, açıklamasında gece gündüz demeden çalışan gazetecilere teşekkür ederek, “Fedakârca görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.