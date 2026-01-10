Milyonların kilitlendiği dev derbi günü geldi çattı! Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler arama motorlarında "GS FB maçı bugün mü?", "Derbi saat kaçta?" ve "Süper Kupa hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

İşte maç saati değişikliği dahil, dev derbiye dair tüm güncel bilgiler...

GS - FB Derbisi Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'daki elverişsiz hava şartları ve yoğun rüzgar uyarısı sebebiyle TFF tarafından maç saati öne çekildi.

Maçın Saati: 18.45 (Güncel Saat)

Yayın Kanalı: ATV

Özellik: Şifresiz, Canlı

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Maç Saati Neden Değişti?

Başlangıçta saat 20.30 olarak planlanan müsabaka, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı "şiddetli fırtına ve yağış" uyarısı neticesinde, taraftarların ulaşım güvenliği göz önünde bulundurularak 18.45'e çekildi.

Takımlarda Son Durum ve Eksikler

Derbi öncesi kadro derinliğini etkileyen kritik gelişmeler var:

Galatasaray Cephesi:

Afrika Kupası Engeli: Victor Osimhen ve Ismail Jakobs milli takımlarında oldukları için bu akşam yoklar.

Sakatlık/Belirsizlik: Wilfried Singo sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Mario Lemina'nın durumu ise maç saatinde netleşecek; oynamazsa yerine İlkay Gündoğan veya Gabriel Sara'nın başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Cephesi:

Cezalı: Orta sahanın dinamosu Fred , kart cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak.

Yeni Transferler Sahnede: Yeni transferler Anthony Musaba ve İtalya'dan gelen Matteo Guendouzi 'nin ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlıklar: Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacaklar. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.