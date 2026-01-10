Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi destekleyen tarım politikaları kapsamında yeni bir destek programını hayata geçirdi. Başkentte tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla nohut tohumu desteği için başvurular alınmaya başlandı.

Belediyenin tarımsal destek çalışmaları çerçevesinde sunulan nohut tohumu desteğiyle, üreticilerin verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarına katkı sağlanması hedefleniyor. Destekten yararlanmak isteyen üreticiler, belirlenen tarihler arasında başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Başvurular İnternet Üzerinden Yapılacak

Nohut tohumu desteği için başvurular 9 Ocak 2026 ile 23 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak. Üreticiler, başvurularını baskenttarim.ankara.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime katkı sunan desteklerle çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.