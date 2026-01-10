İletişim Başkanlığı, gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimini görsel bir anlatımla aktarmak ve basın emekçilerinin hafızalarda yer eden anlarını görünür kılmak amacıyla “Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi”ni sanatseverlerin ziyaretine açtı. İletişim Başkanlığı Sergi Salonu’nda düzenlenen sergi, ziyaretçileri basın tarihinin izini süren kapsamlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergide, siyah beyaz ve renkli olmak üzere toplam 59 fotoğraf yer alıyor. Bu kareler, gazeteciliğin farklı dönemlerde üstlendiği rolü ve Türkiye’nin toplumsal hafızasında iz bırakan anları yansıtıyor. Fotoğraflar, basın mesleğinin zaman içindeki dönüşümünü gözler önüne sererken, ziyaretçilere geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurma imkânı sunuyor.

Gazete Manşetleri ve Liderlerin Basınla Buluşmaları

Türk basın tarihine ışık tutan sergide; Tasvir-i Efkar, Hakimiyet-i Milliye ve İleri gibi dönemin önemli gazetelerine ait kupürler de yer alıyor. Bu manşetler aracılığıyla Türkiye tarihindeki kritik gelişmelerin basına nasıl yansıdığı görülüyor. Sergide ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gazetecilere açıklamalarda bulunduğu anlara ait fotoğrafların yanı sıra Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Turgut Özal ve Süleyman Demirel gibi siyasi hayatta iz bırakan isimlerin basın mensuplarıyla bir araya geldiği kareler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık döneminden bugüne uzanan süreçte gazetecilerle birlikte olduğu anları yansıtan fotoğraflar da serginin dikkat çeken bölümleri arasında yer alıyor. Sergi, gazeteciliğin fedakârlık, sorumluluk ve etik değerler çerçevesinde şekillenen yolculuğunu anlatırken, Türkiye’nin siyasi ve toplumsal geçmişine dair güçlü bir görsel belge niteliği taşıyor. Serginin ardından İletişim Başkanı Burhanettin Duran, basın mensuplarıyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.