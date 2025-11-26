Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, kadrosuna katılan yeni oyuncularla birlikte hikâyesini daha da güçlendiriyor. Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği Gold Film imzalı dizide, Tuncay karakterine hayat veren Hakan Karahan’ın dahil olmasıyla senaryoda hareketli bir dönem başladı.

Diziye yeni bir soluk getiren bu değişim, 115. bölüm itibarıyla bir başka karakterin daha hikâyeye eklenmesiyle devam ediyor. Tuncay’ın koruması Salih karakteri, bu haftadan itibaren izleyici karşısına çıkacak. Rolü ise Barış Onan üstleniyor.

“Deniz Yıldızı” ve “Arak” dizilerindeki performansıyla tanınan Barış Onan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. Oyuncunun Kızılcık Şerbeti kadrosuna katılması, dizinin ilerleyen bölümlerinde yeni gelişmelerin habercisi olarak yorumlanıyor.