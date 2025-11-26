Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol müsabakalarına ait biletlerin resmi satış kanalları dışında yasa dışı yollarla satıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışma sonucunda bazı internet sitelerinin yetkisiz bilet satışı ve devrine aracılık ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, edinilen bulgular doğrultusunda 5 internet sitesi hakkında erişim engeli kararı verildiği ifade edildi. Soruşturmanın tarafların mağduriyet yaşamaması ve suçun önlenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.