Turkcell Süper Kupa finalinde ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu golle üstünlüğü ele aldı.

İlk Dakikalarda Karşılıklı Pozisyonlar

Karşılaşmanın 4. dakikasında Fenerbahçe etkili geldi. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Duran’da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Günay, topu kornere çeldi.

6. dakikada Galatasaray atağında Yunus Akgün’ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Ederson topu kontrol etti.

Galatasaray Direği Aşamadı

24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sane’nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte boş kalan Icardi kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ederson’dan dönen topu bu kez Davinson Sanchez tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Guendouzi Sahneye Çıktı

28. dakikada Fenerbahçe aradığı golü buldu. Asensio’nun soldan ortasında savunmadan seken topu alan Levent Mercan, pasını Guendouzi’ye aktardı. Fransız futbolcu, ceza yayı önünden yerden sert bir vuruşla topu kaleci Günay’ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0.

Günay’dan Kritik Kurtarış

44. dakikada Musaba’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Abdülkerim Bardakcı’dan sekti. Sol çaprazda topla buluşan Levent Mercan’ın sert şutunda kaleci Günay, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-0 kazanarak Süper Kupa’yı müzesine götürdü.