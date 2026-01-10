İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında görevlerini yaparken yaşamını yitiren gazeteciler, düzenlenen grafiti çalışmasıyla anıldı. Etkinlikte, gazetecilerin hedef alınmasına ve basın özgürlüğüne yönelik ihlallere vurgu yapıldı.

“Gazze’deki Soykırım Gazeteciler Sayesinde Açığa Çıktı”

ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de görev yapan gazetecilerin İsrail’in uyguladığı zulmü dünyaya duyurmak için büyük bir fedakârlıkla çalıştığını söyledi.

Gazze’de hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

“Onların sayesinde Gazze’deki soykırım açığa çıktı, İsrail bu soykırımını gizleyemedi. Bugün çok net bir şekilde İsrail, Gazze’de soykırım ortaya koymuştur. Bunun en canlı delili de 273 gazetecinin, bizzat gazetecilik faaliyeti yaparken katledilmesidir.”

“10 Ocak, Katledilen Gazetecileri Anma Günü Olarak da Hatırlanmalı”

Tematik bir eylemle Filistinli gazetecileri andıklarını ifade eden Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nünyalnızca bir kutlama günü olarak değil, görevleri başında yaşamını yitiren gazetecilerin de anıldığı bir gün olması gerektiğini vurguladı.

Özdemir, “10 Ocak’ın sadece Gazeteciler Günü değil, aynı zamanda çalışırken katledilen gazeteciler günü olarak anılması gerektiğini kamuoyuna ilan ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.