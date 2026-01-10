Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de, geçen yıl 21 Ocak’ta çıkan yangında hayatını kaybedenler unutulmadı. Yangında yakınlarını kaybeden aileler, Atatürk Orman Çiftliği’nde oluşturulan ‘78 Can Hatıra Ormanı’na 78 kuş evi asarak sevdiklerini andı.

Her Kuş Evi Bir Canın Adını Taşıyor

Anma etkinliği kapsamında asılan her bir kuş evi, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin adını taşıyacak şekilde hazırlandı. Kuş evlerinin, hem doğaya katkı sağlamak hem de kaybedilen canların hatırasını yaşatmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

“Onlara Yuva Olmak İstedik”

Yangında oğlu Doruk, kızı Nehir ve çocuklarının babasını kaybeden Duygu Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevdiklerini yaşatmak ve anılarına saygı göstermek için daha önce hatıra ormanı oluşturduklarını söyledi.

Can,

“Hatıra ormanındaki ağaçlara 78 kuş yuvası asarak, canlara yuva olmak ve bu şekilde 21 Ocak’ı anmak istedik”

ifadelerini kullandı.

Anlamlı Anma

Aileler, kuş evlerini ağaçlara asarken duygusal anlar yaşadı. Etkinliğin, yangında hayatını kaybedenlerin unutulmaması ve toplumsal hafızada yaşatılması açısından büyük anlam taşıdığı vurgulandı.