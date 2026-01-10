İran’da dönem dönem yaşanan rejim karşıtı gösteriler bu kez ülke genelinde büyük bir isyana dönüştü. Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve işsizlik nedeniyle sokağa çıkan halkın talepleri, kısa sürede rejim değişikliği çağrılarına evrildi.

Sadece 6 Hastanede 217 Gösterici Öldü

The Time dergisinde yer alan habere göre, Tahran’da bulunan yalnızca 6 hastanede en az 217 protestocu güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bölümünün ateşli silahlarla vurulduğu belirtildi.

Haberde, yetkililerin hastanelerden cenazeleri gizlice topladığı, cansız bedenlerin çoğunun makinalı tüfeklerle hedef alınan gençlere ait olduğu iddia edildi.

Devlet Binaları Yakıldı, Polis Kaçtı İddiası

Gösteriler sırasında çok sayıda devlet binasının ateşe verildiği, polis araçlarının devrildiği ve protesto bölgelerinde görevli birçok polisin bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Analistlere göre protestoların sadece alt sınıfla sınırlı kalmaması, orta sınıfın da sokaklara inmesi, İran rejimi açısından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor.

“Diktatöre Ölüm” Sloganları

Göstericilerin İran sokaklarında “Diktatöre ölüm” sloganları attığı aktarılırken, bazı kamu binalarının hedef alındığı bildirildi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Hamaney,

“İslam Cumhuriyeti, Trump’ı memnun etmeye çalışan bu yağmacıların karşısında asla geri adım atmayacaktır”

dedi.

ABD’den Protestolara Destek

Ülkede baskı ve şiddet artarak sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio,

“ABD protestocuların yanındadır”

açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise daha önce yaptığı değerlendirmede,

“Protestocular öldürülürse, İran rejimi bunun bedelini çok ağır öder”

ifadelerini kullanmıştı.