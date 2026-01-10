USGS verilerine göre depremin merkez üssü, Tobelo kentinin yaklaşık 244 kilometre doğu açıkları olarak belirlendi. Yerin yaklaşık 51,6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerde hissedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı. Yetkililer, bölgede olası artçı sarsıntılara karşı gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Filipinler, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, bölgede benzer büyüklükte depremlerin yaşanmasının olağan olduğunu vurguluyor.