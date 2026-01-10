Ankara’nın Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118’inci Sokak’ta bulunan Yılmazlar Apartmanı, taşıyıcı kolonlarında meydana gelen hasar nedeniyle boşaltıldı. Apartmanın iç kısmındaki kolonlarda bilinmeyen bir sebeple kısmi çökme oluştuğu belirlendi.

Ekipler Seferber Oldu

Sabah saatlerinde durumu fark eden bina sakinleri, polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye, AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası, binanın çökme riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

Tahliye edilen vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleştirildi. Apartmanın giriş kapısı mühürlenirken, çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

“Valizlerini Alıp Gittiler”

Binanın tahliye edilmesinin ardından konuşan Gülbahar Sarıaltın, olayı ambulans sesleriyle fark ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirginse biz de o kadar tedirginiz. Büyük eşyalar kaldı, burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olacak.”

‘Üst Parsel Belediyenin Hizmet Alanı’

Yan binanın apartman yöneticisi Kadir Candar ise belediye ekiplerinin bölgede çalışma yaptığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Üst parsel belediyenin hizmet alanı. Oraya istinat duvarı yapılacak sanırım. Kirişe destek verilirse devam edecekler. Ancak kirişlerde sorun olup bina oturursa kentsel dönüşüm süreci başlayabilir.”

Yıkım Kararı İnceleme Sonrası Verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yapacağı detaylı teknik incelemenin ardından, binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.