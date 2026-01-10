Yoğun güvenlik önlemleri altında stada gelen sarı-kırmızılı kafile, çok sayıda Galatasaray taraftarı tarafından coşkuyla karşılandı. Taraftarların tezahüratları eşliğinde stada giriş yapan Galatasaraylı futbolcular, klasik hale gelen şekilde takım otobüsünün camlarına vurarak tribünleri selamladı.

Derbi Öncesi Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Final karşılaşması öncesinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Taraftarlar kontrollü şekilde stada alınırken, polis ekipleri maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için görev yaptı.

Dev Finalde Geri Sayım

Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray ile Fenerbahçe, sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği derbide, iki ezeli rakip de kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.