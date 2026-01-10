Tophane Tayfun Spor Kulübü’nün geçmişte top oynadığı ve sık sık geldiği bir yer olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gazetecilere hitap eden Erdoğan, Çalışan Gazeteciler Günü’nün yıl dönümünde basın mensuplarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

“Sizlerle Bir Arada Olmanın Mutluluğu İçindeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle de Çalışan Gazeteciler Günü'nün yıl dönümünde sizlerle burada bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Daha nice yıl dönümlerini inşallah beraberce yaşama fırsatımız olur. Bu vesileyle sizlere hayırlı yıl dönümleri temenni ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum."

Ziyarete Üst Düzey İsimler Eşlik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.