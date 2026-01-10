Sivas kent merkezine 58 kilometre mesafede yer alan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, hafta sonu yoğunluk yaşadı. Kar yağışının ardından merkeze gelen ziyaretçiler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Toplam 7 pistin hizmet verdiği kayak merkezinde, pistlerin 5’inin profesyonel seviyede olduğu belirtildi. Bazı vatandaşlar ise pistler dışında kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

Zengin Pist ve Tesis İmkânları

Yıldız Dağı Kayak Merkezi’nde 2 bin 551 metre ve 1.636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski ile birlikte Dünya Kayak Federasyonu standartlarına uygun kayak pistleri bulunuyor. Tesiste ayrıca kızak pisti, yürüyen bant, t-bar sistemleri ile konaklama için otel, kafe ve restoranlar ile 25 bungalov yer alıyor.