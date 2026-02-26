Otizm tanısını 4 yaşında alan Candan'ın resme ilgisi ailesi tarafından fark edildi. İlkokul yıllarından itibaren çizim yapan Candan'ın çalışmaları, öğretmenlerinin de dikkatini çekti. Ortaöğrenimini Tepebaşı ilçesindeki Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Candan, yetenek sınavlarına hazırlanırken atölye çalışmalarına katıldı.

Eğitimini Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde sürdüren Candan, pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalara rağmen üretmeye devam etti.

Sulu boya, kara kalem, tükenmez kalem ve akrilik teknikleriyle çalışan Candan, Ocak 2026'da Atilla Özer Karikatürlü Ev'de ilk kişisel sergisini açtı.

Bugüne kadar 100'ü aşkın eser üreten ve resim atölyesi açmayı planlayan genç sanatçı, özellikle doğa, hayvan ve otomobil temalı çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Alp Eren Candan, AA muhabirine, resim yapmanın kendisi için özel anlam taşıdığını söyledi.

Ailesinin desteğinin önemli olduğunu belirten Candan, 'Resim yapmak terapi gibi. Sosyal medyada ressamları takip ediyorum. Kendime örnek aldığım sanatçılar var. Onlardan ilham alarak kendimi geliştiriyorum. İbrahim Çallı'yı çok seviyorum. İleride atölye açıp eserlerimi sergilemek ve satışa sunmak istiyorum.' dedi.

Farklı tekniklerle çalıştığını ifade eden Candan, tükenmez kalemle çizim yaparken hata payı olmadığı için daha dikkatli davrandığını belirtti.

Candan, doğa resimleri yapmayı sevdiğini dile getirerek, zaman zaman bir eseri kısa sürede tamamlayabildiğini kaydetti.

İnsan portreleri çizmekten de keyif aldığını anlatan Candan, 'Kafede oturan insanları çizip onlara hediye ediyorum. Resim kurslarına gidiyorum. Okul okumanın da resim yapmanın da yaşı yok.' diye konuştu.

'Bu çocukların erken yaşta keşfedilmesi çok önemli'

Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olan Candan'ın annesi Nuran Turan Candan ise sanatın oğlunun gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Otizmli bireylerin farklı bakış açılarına sahip olduğunu belirten Candan, 'Bu çocukların erken yaşta keşfedilmesi çok önemli. Sergisini açtığında çok mutlu olduk. Yılların emeği vardı.' ifadesini kullandı.

İngilizce öğretmeni Birtan Pekgüç de Alp Eren'in sanat yoluyla güçlü bir iletişim kurduğunu dile getirerek, 'Onun bakış açısı bize farklı bir pencere açıyor. Sanatla kurduğu bağın desteklenmesi gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Muhabir: Zehra Ongan