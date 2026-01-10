Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ankara’da Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara çıktı.

Ankara’nın en işlek noktalarından biri olan Kızılay Meydanı’nda toplanan taraftarlar, ellerinde Fenerbahçe bayrakları ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı. Marşlar söyleyen ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, uzun süre meydanda sevinç gösterilerinde bulundu.

Kutlamalara katılan bir Fenerbahçeli taraftar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok mutluyuz. Bu kupa bizim için güzel bir başlangıç oldu. Lige istediğimiz gibi başlayamadık ama kupada iyi oynadık. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız. Yeni transferin ilk maçında gol atması bizi ayrıca mutlu etti. Güzel bir performans sergiledi, sezon boyunca devamını izlemek istiyoruz.”

Fenerbahçe’nin Süper Kupa zaferi, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.