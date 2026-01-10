Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Turkcell Süper Kupa final karşılaşmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj yayımladı. Erdoğan, finalde Galatasaray’ı mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe’yi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında,

“2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum.”

ifadelerine yer verdi.

Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alırken, Fenerbahçeli taraftarlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajına teşekkür yorumları yaptı.

2025 Turkcell Süper Kupa finali, Türk futbolunda sezonun en çok konuşulan maçlarından biri olurken, Fenerbahçe’nin elde ettiği şampiyonluk spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.