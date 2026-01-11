BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Çanakkale Belediyesi Kongre Salonu’nda düzenlenen Çanakkale 2. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrede gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Destici, hem Türkiye’nin güvenliği hem de aile yapısına yönelik mesajlar verdi.

“Millet Olarak Bölünemedik, Bölünmeyeceğiz”

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Destici, Türkiye’nin geçmişte ağır bedeller ödediğini belirterek,

“Binlerce şehit verdik, on binlerce insan hayatını kaybetti. Ama millet olarak yılmadık ve yıkılmadık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin farklı etnik ve mezhepsel yapılarla kardeşçe yaşamaya devam ettiğini söyleyen Destici, “Kürt, Türkmen, Arap, Boşnak, Çerkez, Alevi, Sünni hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Halep Açıklaması: “Operasyon Haklıdır”

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara değinen Destici, Suriye Merkezi Hükümeti’nin terör unsurlarına yönelik operasyonunu “haklı” olarak değerlendirdi.

PKK, YPG ve SDG’ye yönelik sert ifadeler kullanan Destici, Türkiye’ye yönelik tehdit içeren açıklamaların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Terörle, Teröristle Müzakere Olmaz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Partili milletvekillerinin eylemlerine tepki gösteren Destici,

“Terörle, teröristle müzakere olmaz. Mücadele edilir ve kökü kazınır” dedi.

BBP’nin terörle mücadelede duruşunun değişmediğini vurgulayan Destici, “Dün neredeysek bugün de oradayız” ifadelerini kullandı.

“Aile Yapımız Tehdit Altında”

Konuşmasının önemli bir bölümünü aile yapısına ayıran Destici, bazı sanatçı ve sosyal medya figürlerinin aile kurumunu zayıflattığını savundu.

“Evlilik kötüleniyor, evlilik dışı hayat özendiriliyor. Aile kurumumuz çatırdıyor” diyen Destici, düşen doğurganlık oranlarının Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu söyledi.

“Çocuk Başına En Az 5 Bin Lira Destek Verilmeli”

BBP’nin aile politikalarına ilişkin önerilerini de paylaşan Destici, şu ifadeleri kullandı:

Çocuk başına en az 5 bin lira devlet desteği verilmeli

Çalışan annelere esnek çalışma saatleri sağlanmalı

Kreş zorunluluğu getirilmeli

Kirada oturan çocuklu ailelerin kirası devlet tarafından karşılanmalı

Eğitim masrafları devlet desteği kapsamına alınmalı

Destici, bu adımlar atılmadığı sürece doğurganlık oranlarının artmasının mümkün olmadığını belirtti.

Kongrede Güven Tazelendi

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi izlendi. Tek adayla gidilen kongrede Birol Tegen, yeniden BBP Çanakkale İl Başkanı seçildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.