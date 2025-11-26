Olay Nasıl Meydana Geldi?

İlk bilgilere göre öğrenciler, okulda servis edilen öğle yemeğinden bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Öğretmenler durum üzerine sağlık ekiplerine haber verdi ve öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Sağlık Ekiplerinden İlk Açıklama

Hastanelere kaldırılan öğrencilerin ilk müdahaleleri yapıldı. Doktorlar, öğrencilerin çoğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığını belirtti. Hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı, öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Okul Yönetimi İnceleme Başlattı

Okul yönetimi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın ardından yemeklerin hazırlandığı mutfakta inceleme başlatıldığını açıkladı. Yemeklerden numuneler alınırken, zehirlenmeye hangi gıdanın neden olduğunun belirlenmesi için laboratuvar analizleri yapılıyor.

Veliler Okula Akın Etti

Olayı duyan veliler, çocuklarının durumunu öğrenmek için okula ve hastanelere akın etti. Güvenlik önlemleri artırılırken, velilere öğrencilerin sağlık durumları hakkında düzenli bilgilendirme yapıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yemek tedarik zincirini ve hazırlık süreçlerini mercek altına aldı. Olayın kesin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netleşeceği bildirildi. Yetkililer, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.