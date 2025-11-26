Yangın Nasıl Başladı? İlk Bilgiler

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre yangın, binanın orta katlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Görgü tanıkları, yangının birkaç dakika içinde tüm cepheye yayıldığını ve yükselen siyah dumanın kilometrelerce uzaktan görülebildiğini belirtti.

İtfaiye Ekipleri Bölgeyi Kontrol Altına Almaya Çalışıyor

Hong Kong İtfaiye Departmanı, yangına kısa sürede müdahale etti. Çok katlı yapının merdiven ve koridorlarında yoğun duman birikmesi nedeniyle söndürme çalışmalarının zorlaştığı ifade edildi.

Yetkililer, binada mahsur kalmış kişilerin olabileceğini ve arama–kurtarma ekiplerinin bina içinde detaylı tarama yaptığını açıkladı.

Yaralılar ve Tahliyeler

İlk belirlemelere göre bazı kişiler dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralı sayısının artabileceğini, resmi açıklamanın ise ekiplerin çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacağını duyurdu. Bölgede bulunan yüzlerce kişi güvenlik amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildi.

Hong Kong Polisi: Bölgeyi Kapattık

Hong Kong Polisi, yangının meydana geldiği bölgeyi tamamen trafiğe kapattı. Çevrede bulunan iş yerleri geçici olarak boşaltıldı. Vatandaşlara ise zorunlu olmadıkça bölgeye yaklaşmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını, elektrik kontağı, teknik arıza veya insan kaynaklı bir hata ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.