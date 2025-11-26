Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Ukrayna'daki çatışmaların sonlandırılması için Lukaşenko'ya gösterdiği çaba için teşekkür eden Putin, "İlk günlerden itibaren Belarus'un bu yöndeki tüm çabaları iyi sonuçlar verdi. Kiev rejimi ile ilk temaslarımız, sizin doğrudan katılımınız ve desteğinizle Belarus topraklarında gerçekleşmişti"dedi.

Lukaşenko da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere tekrar ev sahipliği yapabileceklerini vurgulayarak, "Müzakereleri Minsk'te tekrar başlatmak isterseniz her zaman hazırız" şeklinde konuştu.

Ukrayna konusunun 'karmaşık' olduğunu kaydeden Lukaşenko, ABD'nin de bunu anlamasını umduğunu belirtti. Putin ise "Böyle bir anlayışa sahip olduklarını düşünüyorum" dedi.