Nulook imzalı Yan Yana filmi, vizyona girdiği günden bu yana sinema salonlarına adeta can suyu oldu. Büyük usta Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit’i başrollerde buluşturan yapım, 12 günde 945 bin 583 seyirciye ulaşarak 1 milyon gişe sınırına dayandı. Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam’ın da kadrosunda yer aldığı film, toplamda 230 milyon 818 bin 941 TL hasılat elde etti.

“Uykucu” Gişede İkinci Sırada

29 Ekim’de vizyona giren ve başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı Uykucu filmi ise gişede ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Poll Films imzalı yapım, yaklaşık bir ayda 637 bin 223 seyirciye ulaşırken, toplam hasılatı 126 milyon 980 bin 262 TL oldu.

Her iki film de sinema sektörüne hareketlilik kazandırarak yılın en çok izlenen yapımları arasına girmeyi başardı.