ANKARA’nın Etimesgut ilçesinde, boşanmasına neden olduğunu iddia ettiği eski eşinin arkadaşının adresini öğrenmek için siteye giden Hasan Anlan (37), pompalı tüfekle 2 site görevlisini yaralayıp havaya ateş açtı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yapracık Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan Hasan Anlan, eski eşinin arkadaşının oturduğu daireyi öğrenmek için site görevlileri Deniz Başak ve Deniz Özdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Anlan, pompalı tüfekle ateş ederek site görevlilerini yaraladı. Ardından sitenin bahçesine geçen şüpheli, burada da havaya ateş etmeye devam etti.

Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarına saçma isabet eden 2 görevli, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Anlan, jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Cep telefonu kayıtlarında, Anlan’ın site içinde bağırarak dolaştığı ve pompalı tüfekle havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

“SAĞA SOLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI”

Tedavisinin ardından taburcu edilen site görevlisi Deniz Özdemir, yaşananları anlatarak, “Aracın arkasına geçer geçmez ateş etmeye başladı. Saniyeler içinde oldu. Binaların arasından parka geldi, burada bağırarak sağa sola ateş etti. Havaya da defalarca ateş açtı. Bir gün önce gelip burada alkol almış” dedi.

“ADRESİNİ VERSEK ÖLÜM OLABİLİRDİ”

Özdemir, olayın daha ağır sonuçlara yol açabileceğini belirterek, “Bizden, boşanmasına sebep olduğunu söylediği hanımefendinin numarasını ve adresini istedi. Vermedik çünkü böyle bir yetkimiz yok. Verseydik belki masum insanlara zarar verecekti. Bizde bir saçma çıktı, arkadaşımda iki saçma çıktı ama çok şükür iyiyiz. Jandarma tam zamanında geldi, olası bir faciayı engelledi” ifadelerini kullandı.