H3N2 Virüsü Nedir?

H3N2, influenza A virüsünün alt tiplerinden biridir ve genellikle yüksek ateş, şiddetli öksürük ve kas ağrıları ile kendini gösterir. Grip virüsleri arasında sık dolaşımda olduğu için toplumda kolayca yayılabilir.

H3N2 Virüsü Nasıl Bulaşır?

Uzmanlara göre virüs en çok:

Solunum yoluyla (öksürme, hapşırma, konuşma)

Yakın temasla

Ortak yüzeylere temas sonrası yüzün göz-burun-ağız bölgesine dokunulmasıyla

bulaşmaktadır. Hızlı bulaşma özelliği nedeniyle okullar, toplu taşıma ve kapalı alanlarda vaka artışı daha sık görülür.

H3N2 Belirtileri Nelerdir?

H3N2 enfeksiyonlarında en sık karşılaşılan belirtiler şunlardır:

Yüksek ateş

Kuru öksürük

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Kas ve eklem ağrıları

Üşüme ve titreme

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Yoğun halsizlik

Bu belirtiler genellikle 5–7 gün sürebilir. Halsizlik ise daha uzun devam edebilir.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır; tanı ve tedavi için sağlık uzmanlarına başvurulmalıdır.

Kimler Daha Fazla Risk Altında?

H3N2, özellikle şu gruplarda daha ağır seyredebiliyor:

65 yaş üstü bireyler

Kronik hastalığı olanlar

Bağışıklık sistemi zayıf kişiler

Hamileler

5 yaş altı çocuklar

Bu gruplarda zatürre gibi komplikasyon riski daha yüksektir.

H3N2 Ne Kadar Tehlikeli?

Virüs çoğu kişide hafif–orta şiddette atlatılsa da bazı vakalarda solunum yolu enfeksiyonlarının ağırlaşmasına neden olabilir. Dolayısıyla uzmanlar, özellikle kış aylarında erken önlem alma konusunda uyarıyor.

H3N2 Virüsünden Korunmak İçin Öneriler

Halk sağlığı uzmanlarının önerdiği temel korunma yöntemleri şunlardır:

Kalabalık kapalı ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak

Eller sık sık yıkanmalı

Öksürürken ağız ve burun mendil veya dirsekle kapatılmalı

Bağışıklığı destekleyen beslenme alışkanlıkları sürdürülmeli

Hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmalı

Gerekli durumlarda maske kullanılabilir

H3N2 ve Ankara’da Vaka Artışı

Büyükşehirlerde olduğu gibi Ankara’da da mevsimsel grip vakalarının arttığı belirtiliyor. Özellikle kış aylarında toplu taşıma ve kapalı alanlarda uzun süre vakit geçirilmesi, yayılım hızını artırabiliyor.

Sağlık uzmanları, belirtiler gösteren kişilerin istirahat etmelerini, kalabalığa karışmamalarını ve başkalarına bulaştırmamak için dikkatli olmalarını öneriyor.

H3N2 Virüsü Hakkında Merak Edilenler

H3N2 aşı ile önlenebilir mi?

Mevsimsel grip aşıları, her yıl dolaşımdaki influenza türlerine göre güncellendiği için H3N2’ye karşı koruma sağlayabilir.

H3N2 ile Covid-19 arasında fark var mı?

Evet. Her iki hastalık solunum yolu enfeksiyonudur ancak farklı virüsler nedeniyle oluşur. Belirtiler benzer olabilir ancak tanı testleri farklıdır.