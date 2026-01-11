Şimali Kafkas Derneği ile Ankara Çerkes Derneğinin katkılarıyla Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda düzenlenen gösterimin ardından yapılan söyleşide konuşan filmin yönetmeni Muhammed Emin Demiral, yaz aylarında ailesini ziyaret ettiği sırada Süheyla Şimşek ile tanıştığını, onun, düğünlerde mızıka çalan, çevresinde sevilen ve özgün bir karakter olduğunu fark ettiğini söyledi.

Demiral, bu karşılaşmanın ardından hikayeyi belgelemek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

'Uzuncaorman köyüne giderek Süheyla teyzemizin hikayelerini, anılarını, mızıkasını, yaşamını dinledim, fotoğraflarına baktım ve bunun kesinlikle insanlara ulaştırılması gereken bir hikaye olduğuna karar verdim. Hemen bu işi projelendirmek üzere harekete geçtik. Ağustosun sonunda iki günlük çekimlerimizle tamamen kendi doğal yaşamını sahneye, sinema dünyasına taşımak istedik. Hikayeyi bu şekilde ortaya çıkarmış olduk.'

- Mızıka 2 kilo tereyağı satılarak alındı

Şimşek'in düğünlerde çaldığı mızıkanın hikayesine de vurgu yapan Demiral, o yıllarda mızıkanın iki kilo tereyağı satılarak alındığını ve Süheyla Şimşek'in davet edildiği her düğüne büyük bir heyecanla gittiğini söyledi.

Demiral, Şimşek'in kişiliğinin, özgünlük ile sosyal bağların insan mutluluğundaki rolünü yansıttığını vurgulayarak 'Bu iki şey bir insanın mutlu olması için çok önemli. Bu iki öğeyi de Süheyla büyüğümüzde gözlemliyoruz. Açıkçası kendilerinin bu şekilde belgeselde yer almış olması, bu mesajı iletmek için anlamlı diye düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

Filmde anlatılan anıların 1950, 1960 ve 1970'li yıllara uzandığını aktaran Demiral, 'Bu tarihlerde yaşanmış bazı hikayeler ve anılar var. Bunlar kayıt altına alınmadığı için insanlığa aktarılması gerektiğini düşünüyorum. O dönemlerin kendine ait güzelliği vardı. Bu dönemin de kendine ait güzelliği ve anları var. Olayın bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O dönemdeki mutlu anları günümüze taşımış olduk.' değerlendirmesinde bulundu.

Söyleşide izleyicilerin sorularını da yanıtlayan Demiral, Süheyla Şimşek'in çekimler sırasında oldukça heyecanlandığını, hatta bu nedenle bazı geceler uyuyamadığını söyledi.

Demiral, filmin ilk gösteriminin Rusya Federasyonu'na bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde yapıldığını anlatarak, eserin Kafkasya'daki izleyiciyle buluşmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Aralıkta İstanbul'da düzenlenen 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde de gösterilen film, festivalin 'Ulusal Belgesel Film' kategorisinde 'Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. Filmin görüntü yönetmenliğini ise Erhan Arif Telis üstlendi.

Demiral'ın yönetmenliğini yaptığı önceki projesi 'Hayat (Life)' isimli belgesel film ise 2022'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen 18. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde 'En İyi Kısa Belgesel Film' ödülüne layık görülmüştü.