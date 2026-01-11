Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna’da Avrupa ülkeleri ya da NATO’ya bağlı askeri birliklerin konuşlandırılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini açıkladı.

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avrupa ülkelerine sert eleştiriler yöneltti. Açıklamasında, Rus ordusunun “Oreşnik” orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna’daki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği son saldırıya ait görüntülere de yer verdi.

Avrupa liderlerini hedef alan Medvedev, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’yı yöneten aptallar, Avrupa’da savaş istiyor. Bu bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna’da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O halde gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey.”

Medvedev’in açıklamaları, Ukrayna savaşı ve NATO’nun olası askeri adımlarına ilişkin gerilimin daha da tırmandığı bir dönemde geldi. Rus yetkililer, daha önce de Ukrayna’ya yabancı asker konuşlandırılmasını “kırmızı çizgi” olarak nitelendirmişti.