Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, tartıştığı kuzeni Doğan Duman’ı (52) tabancayla vurarak öldüren Imad Almograbi’nin (44) saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 25 Kasım günü saat 16.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak’ta bulunan bir apart otelin kafesinde yaşandı. İsrail vatandaşı olduğu öğrenilen Imad Almograbi ile kuzeni Doğan Duman, aralarındaki husumeti konuşmak için kafede bir araya geldi. Kısa süre sonra ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle müşteriler panikle uzaklaşırken, Almograbi yanında getirdiği tabancayla kuzenine ateş etmeye başladı. Şarjördeki mermilerin bitmesi üzerine otomobiline koşan Almograbi, ikinci şarjörünü alarak kafenin önünde Duman’a yeniden ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği Doğan Duman olay yerinde hayatını kaybetti.

10 Kilometre Uzaklıkta Yakalandı

Saldırının ardından 07 CAH 724 plakalı otomobille kaçan Imad Almograbi ve yanındaki kişi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yakalandı. Gözaltına alınan Almograbi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Saldırı Anı Kamerada

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde; kafeden çıkan Doğan Duman’ın, kuzeni Almograbi’nin omuz atmasıyla yere düştüğü, ardından Almograbi’nin tabancayla şarjör bitene kadar ateş ettiği anlar yer alıyor.