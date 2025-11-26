Yunanistan’ın geleneksel dansı sirtaki sırasında yıllardır süren tabak kırma ritüeli, Avrupa Birliği tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanınca yerini yeni bir eğlence şekline bıraktı. Artık tavernalarda dans edenlerin başından Türkiye’den gönderilen karanfil çiçekleri dökülüyor.

Çiçek Kafası İhracatı 3 Milyon Dolara Ulaştı

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, Antalya’dan Yunanistan’a özellikle yılbaşı için yoğun miktarda karanfil çiçeği kafası sevkiyatı yapıldığını belirtti. Yılmaz, bu yıl yaklaşık 5 milyon dal çiçeğin kafa kısmının ihraç edildiğini ve toplamda 3 milyon dolar seviyesinde gelir elde edildiğini açıkladı.

“Son 6–7 Yıldır Yeni Bir Sektör Oluştu”

Tabak kırmanın yasaklanmasıyla birlikte yeni bir eğlence kültürü doğduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Tavernalarda insanlar eğlenirken başlarından çiçek dökülüyor. Açmış çiçeklerin kafa kısımları ayrılarak Yunanistan’a gönderiliyor. Bu eğlencede kullanılan çiçeklerin tamamı Türkiye’den gidiyor ve son 6-7 yıldır yeni bir sektör oluştu.”

Sadece Yunanistan Pazarına Özel

Yılmaz, bahsedilen çiçek kafası ihracatının yalnızca Yunanistan pazarına özel olduğunu belirterek özellikle yılbaşı döneminde talebin zirve yaptığını söyledi:

“Kadınların başına çiçek döküldüğü bu eğlence tarzı özellikle yılbaşında çok talep görüyor. Yunanistan için özel üretim yapıyoruz.”