Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü öncesi Antalya'da, çiçekçilere ilgi arttı. Çiçekçiler Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, günün anlam ve önemine binaen vatandaşların öğretmenlere mutlaka çiçek aldığını söyledi. Bakaç, "Bu, öğretmenlerimize öğrencilerin ve velilerin verdiği değerin bir göstergesidir. İnsanlar, öğretmenlere birçok hediye alıyor ama kesinlikle çiçeksiz gitmiyorlar. Mutlaka çiçek hediyesi tercih ediliyor" dedi.

ÖĞRETMEN EŞE İSE KIRMIZI GÜL

Öğretmenler için bu yıl en fazla kır çiçeklerinin tercih edildiğini söyleyen Bakaç, karışık renkli buketlerin öne çıktığını belirtti. Ayrıca orkide ve teraryum tarzı ürünlere de ilginin yoğun olduğunu aktaran Bakaç, "Öğretmenlik yapan eşlerine çiçek alanlar ise renkli güller ve farklı türlerde çiçekler tercih ediyor" diye konuştu.

FİYATLAR 1000 TL

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fiyatların 1000 TL'den başladığını söyleyen Bakaç, ekonomik sıkıntılar nedeniyle fiyatlara zam yapmadıklarını belirtti. Bakaç, "Fiyatları yükseltmedik, çünkü insanlar zaten sıkıntı yaşıyor, çiçekten uzaklaşmasınlar istedik" dedi.

ATATÜRK TEMALI ÖZEL TASARIM

Özel gün için hazırladıkları tasarımlara değinen Bakaç, Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk temalı ve okul figürlü çiçeklerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Bakaç, "24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel tasarladığımız çiçeklerde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, okul figürü ve Türk bayrağımızın yer aldığı özel tasarımlarımız da var" diye konuştu.