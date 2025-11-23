Yarışa ikinci sıradan başlayan Verstappen, startta liderliği alarak 1 saat 21 dakika 8.429 saniyelik derecesiyle sezonun 6’ncı, kariyerinin ise 69’uncu zaferine ulaştı.
Norris İkinci Oldu, Şampiyonluk Avantajını Korudu
McLaren’ın Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, liderin 20.741 saniye gerisinde ikinci sırayı alarak pilotlar klasmanındaki liderliğini 408 puanla sürdürdü.
Mercedes pilotu George Russell ise Verstappen’in 23.546 saniye arkasında üçüncü oldu.
McLaren’ın Avustralyalı pilotu Oscar Piastri yarışı dördüncü sırada tamamlayarak puanını 378’e yükseltti ve şampiyonluk yarışında takım arkadaşı Norris’in arkasında yer aldı. Verstappen ise toplam 366 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Katar GP, Şampiyonluk İçin Kritik Olacak
Norris’in şampiyonluğu ilan etme ihtimalinin bulunduğu sezonun 23. yarışı Katar Grand Prix’si 30 Kasım Pazar günü koşulacak.
Las Vegas GP Sonrası Pilotlar Klasmanı (İlk 5)
-
Lando Norris (McLaren) – 408 puan
-
Oscar Piastri (McLaren) – 378 puan
-
Max Verstappen (Red Bull Racing) – 366 puan
-
George Russell (Mercedes) – 291 puan
-
Charles Leclerc (Ferrari) – 222 puan
Takımlar Klasmanı (İlk 5)
-
McLaren – 786 puan
-
Mercedes – 423 puan
-
Red Bull Racing – 391 puan
-
Ferrari – 371 puan
-
Williams – 117 puan