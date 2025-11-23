22 Kasım gecesi ekrana gelen MasterChef Türkiye’de potadaki yarışmacılar son kez tezgaha çıktı. Şeflerin istediği yemeği en iyi şekilde hazırlamak için yarışmacılar yoğun bir mücadele verdi.

Tadımın ardından Mehmet, Somer ve Danilo şefler haftanın eleme kararını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmadan elenen isim Furkan Kahraman oldu.

Stüdyoda Duygusal Anlar

Kararın açıklanmasıyla birlikte stüdyoda kısa bir sessizlik yaşandı. Furkan, yarışmada geçirdiği sürecin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu söyledi. Yarışmacı arkadaşları da Furkan’ı alkışlarla uğurladı.

Elemenin ardından yarışmada dengeler yeniden değişti. Yeni haftada kimin potaya düşeceği ve oyunun nasıl şekilleneceği şimdiden merak konusu.