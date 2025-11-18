Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal belediyecilik anlayışıyla, sanat ve kültür alanına verdiği önemle Etimesgut Atayurt Mahallesinde, yeni Sosyal Yaşam Merkezi çalışmalarına başladı. İnşaatı süren Sosyal Yaşam Merkezinde, sergi salonu, kütüphane, konferans salonu, amfi salonu, atölye sınıfı, yeşil alan ve kapalı otopark bölümü de bulunacak.

Bina modern görüntüsüyle hem ilçeye yakışacak hem de 4 bin 748 metrekarelik alanıyla başkentin kültür ve sanat nabzını tutacak.

"Çok yönlü yaşam sunacak!"

ABB'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sosyal tesis yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Etimesgut Atayurt Mahallesi’nde Sosyal Yaşam Merkezi projemizin yapımı hızla ilerliyor. Toplam 4 bin 748 metrekarelik arazi üzerinde yükselen tesis, Sergi salonu, kütüphane, konferans salonu, amfi tiyatro, atölye sınıfları, yeşil alanlar ve kapalı otopark imkanlarıyla; Tamamlandığında bölge halkına modern ve çok yönlü bir yaşam alanı sunacak." ifadeleri kullanıldı.