Altındağ’da ziyarete açılan “Mukaddes Emanetler” sergisi, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergiyi görmek isteyenler, hafta sonu boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Sergi, kısa sürede Ankara’nın en çok ziyaret edilen kültürel etkinliklerinden biri haline geldi.

Manevi atmosfer ziyaretçileri etkiledi

İslam tarihi açısından büyük önem taşıyan eserlerin yer aldığı sergi, manevi yönüyle ziyaretçilere huzur dolu anlar yaşattı. Sergide; Hazreti Muhammed’e ait Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifler, Nal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Hücre-i Saadet örtüsü, kabir toprağı ve Kâbe örtüleri gibi çok sayıda mukaddes emanet yer alıyor. Ziyaretçiler, eserler karşısında duygu dolu anlar yaşarken, kutsal değerlere ilişkin önemli bilgiler edinme fırsatı da buluyor.

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği sergi, özellikle Ulucanlar gibi tarihi bir mekânda düzenlenmesiyle ziyaretçilerden tam not aldı. Ankaralılar, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergi 30 Ocak’a kadar açık

“Mukaddes Emanetler” sergisi, 30 Ocak tarihine kadar Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Başkan Tiryaki’den davet

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, serginin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Mübarek üç aylara girdiğimiz bu dönemde, böyle kıymetli bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Mukaddes Emanetler Sergisi’nin manevi değerlerimizin yaşatılması açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu emanetlerin korunmasında emeği geçen herkese ve sergimize ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Tiryaki, tüm Ankaralıları 30 Ocak’a kadar sergiyi ziyaret etmeye davet etti.