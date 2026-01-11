Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail işgal güçlerine ait topçu birlikleri Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah ve Zeytun mahallelerini hedef aldı.

İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusundaki birçok noktayı bombalarken, güneyde Refah kentinin güneybatısına hava saldırıları düzenledi. Gazze’nin kuzeyinde ise Cibaliya’nın doğusu ve Beyt Lahiya bölgeleri hedef alınarak bazı binalar havaya uçuruldu. Hava saldırılarının, topçu bombardımanlarıyla eş zamanlı yürütüldüğü bildirildi.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze’nin kuzey kıyı şeridine çok sayıda top mermisi ateşledi.

Gazze’de 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzey, orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’a bağlı Beni Suheyla bölgesinde İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu Muhammed ve Enes Ebu Asi hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazeleri Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne getirildi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze’nin Tuffah Mahallesi’nin doğusunda, 31 yaşındaki Muhammed Macid el-Caberi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan Caberi’nin hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı’nın doğusunda ise İsrail’e ait bir İHA’dan atılan füze sonucu Muhammed el-Harazin yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Ateşkes İhlalleri Sürüyor

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail’in bombardıman ve ateş açma yoluyla gerçekleştirdiği ihlallerde 439 Filistinli hayatını kaybetti, 1223 kişi yaralandı.

El-Halil’de Bir Filistinli Öldürüldü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtıkları 58 yaşındaki Şakir Felah Ahmed el-Cabari’yi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı, Cabari’nin öldürüldüğünü ve naaşına el konulduğunu açıkladı.

Filistin resmi medyası, İsrail askerlerinin yaralı Filistinliye ulaşmak isteyen ambulansın bölgeye girişini engellediğini duyurdu. İsrail ordusu ise olayda araçlı saldırı girişimi olduğu iddiasını yineledi.

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 412’ye Yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 412’ye, yaralı sayısının ise 171 bin 314’e yükseldiğini açıkladı.

Son 48 saat içinde düzenlenen saldırılarda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ise 442 kişi hayatını kaybetti, 1236 kişi yaralandı.

Nablus’ta Baskın: İki Gözaltı, Cami Kuşatması

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı. Özel birliklerin eski şehirdeki Karyun Mahallesi’ne baskın düzenlediği, kentin farklı noktalardan kuşatıldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin Sattun Camisi’ni kuşatarak sabah namazı için camide bulunan Filistinlileri saatlerce alıkoyduğu açıklandı. Filistin Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile yapılan koordinasyon sonucu camiden 12 kişinin çıkarıldığını duyurdu.

İsrail ordusu ise Nablus’taki çatışmalarda bir askerinin orta derecede yaralandığını açıkladı.

Batı Şeria’da Bilanço Ağırlaşıyor

Filistinli kaynaklara göre, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.